Hulk Hogan: paramédicos tentaram salvar lenda da luta livre por 30 minutos, diz jornal

Socorristas que atenderam ao chamado para a casa de Hulk Hogan nesta quinta-feira trabalharam "freneticamente" para salvar a lenda da luta livre, mas o esforço foi em vão. O ator e ex-atleta foi levado ao hospital e declarado morto, segundo o TMZ Sports. A causa exata do falecimento não foi divulgada, mas relatos na imprensa internacional sugerem que ele sofreu uma parada cardíaca em casa, em Clearwater, no estado americano da Flórida.

Os paramédicos foram acionados por volta de 9h51, no horário local, para um chamado de "grave problema médico". Meia hora depois, depois de um primeiro atendimento, levaram Hogan para o Hospital Morton Plant.

O jornal Daily Mail ouviu fontes ligadas à personalidade — cujo nome verdadeiro é Terry Bollea — para detalhar as últimas semanas de sua vida. Uma das fontes, próxima à família Hogan, disse que ele sofria com um "coração fraco" há algum tempo.

— Ele sofria de falta de ar, cansava-se facilmente, havia perdido muito peso e estava usando oxigênio — disse a fonte.

Semanas atrás, a mulher de Hogan, Sky, negou rumores de que o ex-lutador estaria em coma ou "no leito da morte". Ela disse, na ocasião, que o coração do companheiro estava "forte" e que ele se recuperava bem de uma cirurgia no pescoço realizada meses antes.

Sky detalhou que o companheiro se recuperava de uma discectomia cervical anterior com fusão (ACDF), que ela descreveu como "uma cirurgia intensa [no pescoço] com um processo de cicatrização longo e em camadas".

Em abril, o Daily Mail revelou que Hogan estava "de coração partido" por sua briga familiar com a filha, Brooke. Eles não se falavam desde setembro de 2023, por motivos desconhecidos do público. O jornal disse que, nos últimos meses, o ator tentava "compensar ações do passado" e fazer as pazes com desafetos, mas não conseguiu reatar com a herdeira a tempo.

Estrela polêmica do WWE

Hogan foi um dos principais responsáveis pela popularização da luta livre como entretenimento. O TMZ Sports destacou a sua "teatralidade" nos ringues como um dos trunfos para o impulso ao esporte.

Em 2015, ele foi temporariamente removido do Universo WWE quando viralizou um vídeo dele repetidamente usando o insulto racista “nigger” para descrever o suposto namorado de sua filha. No entanto, em 2018, tudo foi perdoado, e Hogan mais uma vez começou a fazer aparições para promover produtos e eventos.

Em janeiro, Hogan foi vaiado por um estádio cheio de fãs de luta livre na noite de estreia do Intuitive Dome em Inglewood, em Los Angeles. O ex-lutador coleciona polêmicas em torno da carreira, mas o apoio do público foi diminuindo nos últimos anos após um caso de racismo e depois de ele se engajar ativamente na campanha de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos.

Não ficou imediatamente claro por que a multidão se mostrou tão indignada com um homem de tamanha história no esporte — entrou no ringue pela primeira vez em 1977 e ganhou seis campeonatos da World Wrestling Entertainment, o último em 2002 — mas as últimas vezes em que apareceu nos holofotes, foi segregador a ponto de gerar muitos detratores.

