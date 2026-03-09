Hulk pede desculpas após confusão em Cruzeiro x Atlético-MG

A- A+

O atacante Hulk se pronunciou no dia seguinte da confusão generalizada em Cruzeiro x Atlético-MG, na partida que decidiu o título do Campeonato Mineiro. O ídolo do Galo se desculpou pela cena protagonizada pelos atletas de ambos os times e disse que esse não é o exemplo que eles queriam dar.

— O que aconteceu no jogo de ontem não representa os valores que o futebol deve transmitir. A rivalidade faz parte do esporte, mas o respeito sempre precisa estar acima de qualquer emoção. Peço desculpas a todos que estavam no estádio, a quem assistiu pela televisão e principalmente às crianças que têm o futebol como inspiração. 0 que vimos em campo não é o exemplo que queremos dar — disse Hulk.

Empurrões, chutes, socos: teve de tudo. Depois de a equipe de arbitragem ficar cercada por policiais militares em campo, o árbitro Matheus Delgado Candançan apitou o fim da partida sem que ela fosse reiniciada.

Everson chegou a se chocar com a trave após empurão. Cássio, goleiro do Cruzeiro, precisou ser contido. Hulk, atacante atleticano, reclamou de um corte da boca. Esses são apenas alguns dos personagens da briga. Ao todo, 23 jogadores foram expulsos.

