FUTEBOL Hulk usa redes sociais para esclarecer situação no Atlético-MG: "Vou honrar essa camisa" Através de stories do Instagram, atacante nega ter pedido rescisão e diz se sentir desvalorizado

Alvo do Fluminense neste período onde as especulações tomam conta do noticiário esportivo, e em meio às negociações o Atlético-MG, o atacante Hulk recorreu às redes sociais na noite desta terça-feira (7) para marcar posição sobre o assunto.

O jogador negou ter pedido rescição e garantiu que não está forçando a barra para deixar o clube mineiro.

Em sua postagem, o camisa 7 usou uma série de perguntas e respostas em seus stories a fim de manifestar o seu descontentamento com a situação. Nas mensagens, ele disse se sentir desvalorizado e reclamou da falta de um projeto esportivo da equipe de Belo Horizonte.

"1 - Pedi rescisão de contrato? NÃO!!! 2 - Forcei minha saída do Atlético-MG? NÃo!!!. 3 - Me senti desvalorizado esportivamente? SIM!!! 4 - Houve proposta comercial do clube? Sim, mas diferente do que está saindo na mídia. 5 - Houve um projeto esportivo claro, garantido e definido pelo Galo? NÃO!!!", diz parte do seu texto.

Maior ídolo recente da história do clube, Hulk continuou o seu posicionamento. Na sequência de publicações que continuaram adotando a linha "pergunta e resposta", o atleta encerrou a participação jurando lealdade ao cumprimento de seu contrato.

"13 - Vou cumprir meu contrato com o Atlético? SIM!! 14 - Vou continuar honrando essa camisa enquanto estiver aqui? Sim, como sempre fiz. 15 - Meu amor pelo Galo mudou? Não. Nunca, jamais mudou. Nem mudará!!!", continuou.

As duas partes continuam conversando para definir o futuro do atleta e uma possível valorização. Com o interesse do Fluminense, o jogador afirma que deve cumprir o atual contrato.

