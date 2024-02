A- A+

Comentarista Humorista pernambucano Ítalo Sena é o novo comentarista contratado do Canal Combate Dono de um canal de pegadinhas no Youtube, Ítalo é formado em Educação Física

Sucesso nas redes sociais e no YouTube com vídeos em que faz pegadinhas, o humorista pernambucano Ítalo Sena é o novo comentarista contratado do Canal Combate (Globo) com duração de um ano do vínculo. No último sábado (24), ele fez a sua primeira luta já como contratado do canal ao participar da transmissão do Fight Music Show 4, evento realizado em São Paulo, que teve Acelino Popó de Freitas como grande atração da noite.

No ringue, o vencedor da luta principal da noite foi o tetracampeão mundial de boxe e ex-deputado federal, Acelino Popó de Freitas, que derrotou o campeão da primeira edição do Big Brother Brasil, Kléber Bambam, com menos de um minuto de luta.

"Eu fiquei muito feliz com o convite para participar como comentarista do Canal Combate. Quem me acompanha nas redes sociais já deve ter visto que eu sempre gostei de falar sobre lutas", iniciou o humorista.

Ítalo Sena é formado em educação física e faz aulas de boxe há seis meses. "Quem sabe um dia eu não desafio o Popó? E se ele não aceitar lutar comigo, ele que aguarde o processo", brincou o pernambucano.

Ao longo da transmissão pelo canal pago do grupo Globo, o humorista fez diversas piadas que divertiram não apenas o narrador Bernardo de Vasconcellos e a comentarista Ana Hissa, mas, principalmente, o público que acompanhou a luta pela televisão.

O nome de Ítalo Sena chegou a entrar na lista de assuntos mais comentados - trending topics - do X (antigo Twitter) e foi comentada por diversos artistas como os humoristas Ed Gama e Victor Sarro, o ex-participante do Big Brother Brasil e influenciador, Fred Desimpedidos, e o youtube Júlio Cocielo.

