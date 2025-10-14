A- A+

Sport Hyoran tem lesão confirmada e Sport terá três ausências contra o Ceará Meio-campista também não poderá encarar o Internacional, no final de semana

Em reta final de preparação para encarar o Ceará, nesta quarta-feira (15), às 20h, na Ilha do Retiro, pela 28ª rodada da Série A do Brasileirão, o Sport terá uma baixa por lesão para a partida. O meia Hyoran teve constatada uma contusão de grau um na coxa e está entregue ao departamento médico.

No jogo passado, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, Hyoran sentiu um incômodo na região ainda no início do confronto e teve que ser substituído. Ele foi titular nos últimos três compromissos do Sport no campeonato. A expectativa é que Lucas Lima retorne à formação inicial.

Passado o duelo com o Ceará, Hyoran também terá que ficar de fora de outro jogo do Sport na sequência do Brasileiro. No final de semana, mesmo que esteja recuperado, o atleta não poderá encarar o Internacional, em Porto Alegre, por ter os direitos econômicos ligados ao Colorado.

Outras baixas

Além do camisa 19, Daniel Paulista também terá que lidar com outras duas ausências no clássico nordestino deste meio de semana. O zagueiro Ramon Menezes e o volante Rivera receberam o terceiro cartão amarelo no jogo passado e vão cumprir suspensão automática.

