A- A+

Futebol IA vira ferramenta para olheiros na busca por futuros astros do futebol A ferramenta, chamada Footbao, permite que jovens jogadores e jogadoras que sonham com o sucesso enviem, com apenas alguns cliques, vídeos de jogos ou treinos nos quais exibem suas habilidades

A inteligência artificial (IA) chega aos campos de futebol com um aplicativo desenvolvido para detectar jovens talentos, que será lançado em janeiro na Europa após ter sido testado na América Latina.

A ferramenta, chamada Footbao, permite que jovens jogadores e jogadoras que sonham com o sucesso enviem, com apenas alguns cliques, vídeos de jogos ou treinos nos quais exibem suas habilidades.

As sequências são, então, analisadas por uma IA que gera relatórios sobre as capacidades técnicas, táticas, físicas e mentais dos candidatos. Essas avaliações são filtradas e, eventualmente, enviadas para a análise dos olheiros de fato.

A plataforma já conta com mais de 180 mil usuários e recebe aproximadamente 3 mil vídeos por semana só no Brasil, informou o diretor-geral do Footbao, o britânico Nick Rappolt, durante entrevista coletiva em Zurique.

Além disso, já são mais 80 clubes associados, entre os quais estão Santos e Corinthians.

O lançamento do aplicativo na Europa está previsto para janeiro, começando por Alemanha, Áustria e Suíça, com o objetivo de expandi-lo posteriormente para o restante do continente.

Rappolt afirma que os jovens talentos podem se tornar visíveis facilmente no Instagram e no TikTok, mas que a dificuldade continua sendo chamar a atenção.

Segundo o executivo, o aplicativo não tem a vocação de substituir os olheiros em campo, mas sim de facilitar a identificação e o contato entre jogadores e clubes.

Com sede no cantão suíço de Zug, a empresa tem entre seus investidores o banqueiro Boris Collardi, o ex-presidente do FC Basel Bernhard Burgener e o atual técnico da seleção masculina da Suíça, Murat Yakin.

"Vejo muitos jogadores talentosos que tentam, mas para os quais o sonho não se tornou realidade", explicou Yakin à AFP, afirmando que a ferramenta permite dar "uma segunda chance" a alguns jovens.

Além disso, ressalta o técnico suíço, o relatório do aplicativo que identifica os pontos fortes e fracos dos atletas pode ser muito valioso para os jovens que "não contam com a orientação de um treinador ou de um recrutador".

Veja também