Sex, 09 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta09/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Desfalque

Ianson sofre estiramento na coxa direita e desfalca o Santa Cruz por até 10 dias

Lesão do zagueiro ocorreu durante o primeiro tempo do amistoso contra o Defensa y Justicia

Reportar Erro
Ianson, zagueiro do Santa Cruz, sofreu um estiramento na coxa direitaIanson, zagueiro do Santa Cruz, sofreu um estiramento na coxa direita - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

O zagueiro Ianson deve desfalcar a Santa Cruz por um período de até 10 dias. O defensor teve um estiramento na coxa direita confirmado pelo departamento médico do Tricolor na manhã desta sexta-feira (9).

Ianson se lesionou aos 20 minutos do primeiro tempo do amistoso contra o Defensa y Justicia, da Argentina, na última quinta-feira (8), que terminou com uma derrota por 1 a 0 para os pernambucanos, no Arruda.

Leia também

• Pernambucano 2026: confira esquema de ônibus para Jaguar x Sport e Santa Cruz x Decisão

• Santa Cruz perde amistoso para o Defensa y Justicia no último teste antes da temporada de 2026

• Matheus Régis é oficializado como reforço do Santa Cruz

Segundo o médico Antônio Mário Valente, o atleta foi diagnosticado com uma lesão de grau un no músculo gracilis.

"Nós o tiramos de atividade do jogo, fizemos o exame ontem à noite e diagnosticamos uma lesão grau um do gracilis, que é um músculo na raiz da coxa, e demanda aí de sete a dez dias de tratamento na fisioterapia, com retorno à movimentação física após esse período", explicou.

Com a confirmação da lesão, o jogador ficará de fora da estreia do Santa no Campeonato Pernambucano. A Cobra Coral enfrenta o Decisão neste domingo (11), às 18h, na Arena de Pernambuco.

O substituto para herdar a vaga do zagueiro deve ser William Alves, que entrou no lugar de Ianson durante o amistoso contra os argentinos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter