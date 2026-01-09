A- A+

Desfalque Ianson sofre estiramento na coxa direita e desfalca o Santa Cruz por até 10 dias Lesão do zagueiro ocorreu durante o primeiro tempo do amistoso contra o Defensa y Justicia

O zagueiro Ianson deve desfalcar a Santa Cruz por um período de até 10 dias. O defensor teve um estiramento na coxa direita confirmado pelo departamento médico do Tricolor na manhã desta sexta-feira (9).



Ianson se lesionou aos 20 minutos do primeiro tempo do amistoso contra o Defensa y Justicia, da Argentina, na última quinta-feira (8), que terminou com uma derrota por 1 a 0 para os pernambucanos, no Arruda.

Segundo o médico Antônio Mário Valente, o atleta foi diagnosticado com uma lesão de grau un no músculo gracilis.

"Nós o tiramos de atividade do jogo, fizemos o exame ontem à noite e diagnosticamos uma lesão grau um do gracilis, que é um músculo na raiz da coxa, e demanda aí de sete a dez dias de tratamento na fisioterapia, com retorno à movimentação física após esse período", explicou.



Com a confirmação da lesão, o jogador ficará de fora da estreia do Santa no Campeonato Pernambucano. A Cobra Coral enfrenta o Decisão neste domingo (11), às 18h, na Arena de Pernambuco.



O substituto para herdar a vaga do zagueiro deve ser William Alves, que entrou no lugar de Ianson durante o amistoso contra os argentinos.

Veja também