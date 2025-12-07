IAs apontam possível campeã da Copa de 2026; saiba qual seleção lidera projeções
Ferramentas analisam desempenho recente, rankings e estatísticas
A pouco mais de seis meses do pontapé inicial da Copa do Mundo de 2026, o sorteio dos grupos definiu, nesta sexta-feira, o tabuleiro do torneio que será o maior da história.
Com 48 seleções distribuídas em 12 grupos de A a L , o Mundial estreará um formato ampliado, que prevê 104 partidas e uma fase de mata-mata adicional antes das oitavas.
Nesse novo cenário, plataformas de inteligência artificial passaram a estimar, com base em números e modelagens próprias, qual país chega mais forte à disputa pelo título.
Segundo projeções de diferentes sistemas de IA, a Espanha desponta como principal favorita a levantar a taça nos Estados Unidos, México e Canadá.
As ferramentas analisam rankings, estatísticas recentes, desempenho coletivo e padrões históricos para calcular probabilidades. Em todas elas, o time espanhol aparece à frente de França e Inglaterra seleções que também figuram no bloco de elite.
O Google Gemini atribuiu 17% de chance ao título espanhol, seguido pelos franceses (14%) e pelos ingleses (11%). Em avaliação semelhante, outra plataforma também identificou a Espanha com a maior probabilidade de chegar ao topo, mantendo números próximos.
Já a análise da IA Grok ampliou essa margem para 19%, destacando a profundidade do elenco e a consistência defensiva como fatores decisivos em um Mundial mais longo e fisicamente desgastante.
O Brasil, embora tradicional candidato, surge mais distante nas projeções iniciais. Em uma das estimativas, a seleção aparece com 5% de chance de conquistar o hexacampeonato, reflexo da oscilação recente e da competitividade ampliada pela expansão do torneio.
Com grupos definidos e um novo desenho de competição que inclui a classificação dos dois primeiros de cada chave e de oito terceiros colocados , o Mundial de 2026 promete caminhos mais longos, cruzamentos inéditos e um volume de jogos jamais visto. A estreia será em 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, palco histórico que sediará uma Copa pela terceira vez.