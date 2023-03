Íbis × Náutico: Confira onde assistir e veja prováveis escalações

A- A+

O jogo entre Íbis e Náutico, nesta quarta (15), às 20h, pelo Campeonato Pernambucano, será no estádio do Arruda 2023. O Timbu é o terceiro colocado do torneio, com 16. O Pássaro Preto é o 10°, com nove.

No histórico geral de confrontos entre os clubes, o Náutico possui larga vantagem, com 93 vitórias, nove empates e apenas quatro derrotas. O último tropeço do Timbu para o Pássaro Preto foi no Pernambucano de 2000, por 1x0, nos Aflitos.

Onde assistir?

O jogo entre Íbis e Náutico será transmitido pelo streaming "Nosso Futebol" e pela DAZN.

Prováveis escalações

Íbis

Lucas Peixe; Fabrício, Gabriel Santos, Kelvin e Kleitinho; Jefferson, Clebson, Jailton e Wanderson; Índio e Thoni Brandão. Técnico: Rafael Santiago

Náutico

Vagner; Victor Ferraz (Diego Ferreira), Odivan, Anilson (Paulo Miranda) e Diego Matos; Juan Gauto, Souza e Matheus Carvalho; Kayon, Paul Villero e Jael. Técnico: Dado Cavalcanti

Local: Arruda (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Junior. Assistentes: Clovis Amaral da Silva e Matheus Valentim da Silva

Transmissão: One Football e DAZN

