Ibrahimovic retorna à seleção sueca aos 41 anos e pode bater recorde de longevidade

Aos 41 anos, o atacante Zlatan Ibrahimovic, do Milan, foi convocado nesta quarta-feira pela seleção sueca para os jogos das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024 contra Bélgica e Azerbaijão no final do mês, nos quais pode bater o recorde de longevidade do lendário goleiro italiano dino Zoff.

Se entrar em campo contra os 'Diabos Vermelhos' no dia 24 de março e contra os azerbaijanos no dia 27, o veterano atacante se tornaria o jogador mais velho a disputar uma partida de eliminatórias da Euro.

Retornando de lesão, 'Ibra' quebraria o recorde de Zoff, que jogou contra a Suécia em 29 de maio de 1983, aos 41 anos, três meses e um dia.

"Zlatan fez três substituições bastante longas com o Milan ultimamente e se sente em forma, embora tenha ficado muito tempo ausente. Neste contexto, penso que pode dar algo. Particularmente em campo, mas também fora dele", comentou o técnico da Suécia, Janne Andersson, em um comunicado da seleção.

Nascido em 3 de outubro de 1981, Ibrahimovic terá 41 anos, cinco meses e 21 dias no jogo contra a Bélgica, que será disputado na Friends Arena de Solna.

O jogador saiu de uma longa aposentadoria de cinco anos da seleção em 2021, mas não conseguiu a classificação com seus companheiros para a Copa do Mundo de 2022, com uma eliminação na repescagem. Apesar da decepção, ele mostrou desejo de continuar defendendo seu país.

Se a Suécia se classificar para a próxima Eurocopa na Alemanha, e se 'Ibra' disputar uma partida, ele se tornará de longe o jogador com mais idade a entrar em campo no torneio. O recorde atual é do goleiro húngaro Gabor Kiraly, que jogou a Euro 2016 com 40 anos e 86 dias, segundo a Uefa.

