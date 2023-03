Ibrahimovic se torna jogador mais velho a disputar eliminatórias da Euro

A- A+

O atacante Zlatan Ibrahimovic se tornou nesta sexta-feira (24) o jogador mais velho a disputar um jogo de eliminatórias da Eurocopa ao entrar em campo no segundo tempo pela Suécia na derrota por 3x0 para a Bélgica.

Ibrahimovic, de 41 anos, cinco meses e 21 dias melhorou a marca do ex-goleiro italiano Dino Zoff, que em 1983 defendeu sua seleção aos 41 anos, três meses e um dia.

O sueco, que ficou afastado nos primeiros meses da temporada enquanto se recuperava de uma cirurgia no joelho, retornou em fevereiro e no último fim de semana se tornou o jogador mais velho a marcar um gol no Campeonato Italiano, atuando pelo Milan.

Nesta semana, ele declarou que pretende disputar a Euro 2024 na Alemanha, quando terá 42 anos. Caso consiga, será o mais velho a disputar o torneio.

