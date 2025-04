Ibura recebe a 4ª edição da Corrida dos Morros com expectativa de 2,5 mil participantes

A- A+

O bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, será palco, no próximo dia 13 de abril, da 4ª edição da Corrida dos Morros, evento que deve reunir mais de dois mil e quinhentos corredores em percursos de 4 km e 8 km, além de participantes da caminhada de 1,6 km.

A concentração está marcada para às 6h, na Praça da Primeira Infância, na UR-01, com largada prevista para às 6h40.

A prova faz parte do calendário oficial de eventos do Recife, conforme a Lei Municipal n.º 19.319, e conta com o reconhecimento da Federação Pernambucana de Atletismo. O trajeto inclui pontos emblemáticos do bairro, como a ladeira da Cohab e a da UR4. A chegada acontece no mesmo local da largada, com previsão de encerramento às 8h30 e liberação das vias em seguida.

Com uma proposta que vai além da prática esportiva, o evento promove a integração entre esporte, cultura e inclusão social. O cantor Taiguara será o responsável por comandar a largada oficial, com apresentação ao vivo junto aos atletas. Depois ele sobe ao palco para comandar um show de encerramento. Durante o percurso, os participantes serão acompanhados por apresentações de maracatu e frevo, valorizando a cultura popular e a identidade do território.

A Corrida dos Morros também gera impacto positivo na economia local. A movimentação no bairro começa ainda nas primeiras horas do dia, favorecendo o comércio de bares, restaurantes, mercados e ambulantes, impulsionando as vendas e fortalecendo a renda de pequenos empreendedores da região. Outra forma de fomento da economia são os treinos realizados 4 meses antes da prova.

Corrida dos Morros - Off Box/Divulgação

A inclusão é outro eixo central da iniciativa. O evento contará com uma largada exclusiva para pessoas com deficiência (PCD) e participantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que também terão acesso a benefícios especiais de inscrição. Um dos destaques será o circuito de 300 metros destinado a cerca de 150 crianças e adolescentes com TEA, realizado em parceria com o Instituto do Autismo (IDA). Os participantes serão acompanhados por familiares e profissionais especializados, como terapeutas ocupacionais e psicomotricistas, garantindo acolhimento e segurança durante a atividade.

As últimas inscrições com o kit completo já estão encerradas e as últimas vagas disponíveis são do kit “saia da pipoca” com valor de R$ 89. A compra deve ser feita exclusivamente pelo site oficial do evento: www.corridadosmorros.com.br.

Desde sua criação, o circuito já reuniu mais de 8 mil corredores, arrecadou 7,5 toneladas de alimentos e alcançou cerca de 5 milhões de pessoas por meio de transmissões televisivas. A Corrida dos Morros é uma realização do Instituto Unidas Pelo Bem, com organização da Prensa Marketing Esportivo, apoio da Prefeitura do Recife e patrocínio do Banco do Nordeste e da Unilever. O evento conta ainda com a parceria da Refavela, responsável pela viabilização de inscrições gratuitas para moradores da comunidade e pela arrecadação de alimentos, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade da região.



Serviço

Evento: 4ª Corrida dos Morros

Data: 13 de abril de 2025 (domingo)

Local: Praça da Primeira Infância – UR-01, Ibura, Recife (PE)

Concentração: 6h20

Largada: 6h40

Percursos: 4 km, 8 km e 1,6km

Inscrições: www.corridadosmorros.com.br

