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FUTEBOL AMERICANO Ícone da NFL, Aaron Rodgers confirma aposentadoria ao fim da temporada Quarterback do Pittsburgh Steelers disputará seu 22º e último ano da carreira

Aos 42 anos, o quarterback Aaron Rodgers marcou o ponto final da sua carreira. Em entrevista coletiva dias após renovar contrato com Pittsburgh Steelers, o jogador confirmou que a próxima temporada da NFL será sua última.

"Sim, é isso", confirmou, brevemente, ao ser perguntado por um dos jornalistas presentes.

Seu contrato foi renovado pelos Steelers por mais um ano, no qual faturará 25 milhões de dólares. A temporada também marca o reencontro entre Rodgers e o técnico Mike McCarthy, que fizeram parceria de sucesso no Green Bay Packers.

Um dos mais longevos e icônicos quarterbacks da atual geração da NFL, Rodgers foi selecionado no Draft de 2005, pelos Packers. Foram 17 anos vestindo a camisa da franquia de Wisconsin até da ida ao New York Jets. Em junho de 2025, assinou com os Steelers, a terceira (e agora, última) a franquia a defender na carreira.

Rodgers foi quatro vezes MVP (melhor jogador) da NFL, em 2011, 2014, 2020 e 2021. O único título da carreira veio na temporada 2010, quando defendia os Packers. Na ocasião, ajudou sua equipe a vencer justamente os Steelers por 31 a 25 no Super Bowl XLV. Ele foi eleito MVP daquela decisão.

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