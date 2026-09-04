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BASQUETE Ídolo da Roma, Totti troca futebol pelo basquete e terá salário milionário em novo clube; entenda Ex-jogador será consultor da Maxima Roma, recém-chegada à elite italiana, e trabalhará na aproximação com torcedores e em projetos sociais; acordo seria de três anos

Um dos maiores ídolos da história da Roma, Francesco Totti decidiu se aventurar em outro esporte.



O ex-jogador de 49 anos se juntou oficialmente à Maxima Roma, novo clube de basquete da capital italiana que disputará a primeira divisão nacional. Totti será consultor da equipe, com atuação voltada principalmente à construção da torcida e a projetos de responsabilidade social.

O acordo também terá cifras milionárias. Segundo o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", Totti assinou contrato por três temporadas e receberá mais de € 1 milhão (cerca de R$ 6,3 milhões) por ano.

— Estava buscando novos desafios e ansioso para me testar. O cargo e, sobretudo, o projeto que me foi oferecido me convenceram imediatamente — explicou Totti.





A Maxima Roma é um projeto recém-criado para recolocar a capital italiana entre os protagonistas do basquete do país. O clube garantiu presença na Série A1 após adquirir o título esportivo do Brescia e agora busca construir uma identidade capaz de atrair o público romano.

É justamente nesse processo que Totti terá papel importante. O ex-atacante passou praticamente toda a carreira associado à cidade: nasceu em Roma, entrou nas categorias de base do clube giallorosso ainda adolescente e defendeu somente a Roma como profissional, entre 1993 e 2017.

A expectativa é que sua identificação com a capital ajude a Maxima Roma a conquistar espaço em um mercado esportivo amplamente dominado pelo futebol.

— A ambição é importante, mas o desejo de construir algo que possa durar é ainda mais. Queremos oferecer a Roma e ao seu povo um time de basquete para o qual possam torcer, com o qual possam se identificar e do qual possam se orgulhar — afirmou o ex-jogador.





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