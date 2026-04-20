Ídolo da Romênia, Gheorghe Hagi aceita convite e assume o comando da seleção

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Grande nome da geração de ouro da Romênia e responsável por levar o país às quartas de final na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos - eliminou a Argentina e depois caiu nos pênaltis diante da Suécia -, o ex-meia Gheorghe Hagi se rendeu ao clamor da torcida e aceitou se tornar o técnico da seleção principal para o ciclo do Mundial de 2030.



"O Comitê Executivo da Federação Romena de Futebol validou a proposta da Comissão Técnica na quinta-feira, 16 de abril de 2026, e Gheorghe Hagi retorna oficialmente hoje ao banco de reservas da seleção romena", oficializou a Federação Romena de Futebol (FRF) nesta segunda-feira. "Gheorghe Hagi, um símbolo de excelência, assinou contrato para os próximos dois ciclos de qualificação, com a missão de recolocar a seleção nacional na elite do futebol mundial."



A Romênia perdeu da Turquia na semifinal da repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, e a missão de Hagi, além de se qualificar para a Eurocopa, é colocar a seleção ma Copa do Mundo de 2030, agendada para Espanha, Portugal e Marrocos.





"É uma honra e uma grande responsabilidade representar a Romênia mais uma vez, como fiz como jogador. Espero fazer o mesmo como treinador, porque o que importa é ter um bom desempenho, ter sucesso", comemorou o novo comandante. "Foi por isso que vim para a seleção, estou convencido de que podemos alcançar grandes feitos. Espero que o desempenho que tive como jogador, eu também tenha como treinador. Estou convencido de que podemos nos tornar os melhores", concluiu.



O evento do anúncio do acerto ocorreu na Casa Fotbalulu. E o presidente da FRF, Razvan Burleanu, mostrou toda sua satisfação com o "sim" de Hagi. "Após várias tentativas ao longo do tempo para ter o Sr. Gheorghe Hagi ao nosso lado no comando da primeira seleção, hoje chegamos a este momento feliz, em que podemos confirmar o seu regresso à seleção. Estamos muito confiantes nesta jornada que iniciamos juntos com os melhores jogadores que temos atualmente a nível nacional, para que possamos alcançar os nossos objetivos."



O diretor técnico da Romênia, Mihai Stoichia, também comemorou o acordo. "Parece-me a escolha natural do futebol romeno. Era natural chegar a Gheorghe Hagi depois de tantas tentativas e espero que tudo o que ele vivenciou como jogador, todas as conquistas, possamos ter na seleção nacional, com ele como treinador. Só posso desejar-lhe sorte e estou convencido de que teremos sucesso juntos", disse.

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