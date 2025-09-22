A- A+

FUTEBOL Ídolo do Barcelona vai anunciar aposentadoria no fim da temporada nos EUA, diz rádio Sergio Busquets deve pendurar as chuteiras em novembro ou dezembro, após os playoffs da MLS

O volante espanhol Sergio Busquets, de 37 anos, vai encerrar a carreira ao final desta temporada, segundo informações da rádio COPE, da Espanha. O jogador, que atualmente defende o Inter Miami, deve se aposentar em novembro ou dezembro, a depender do desempenho da equipe nos playoffs da Major League Soccer (MLS).

Formado no Barcelona, clube em que atuou por quase duas décadas, Busquets construiu uma das trajetórias mais vitoriosas do futebol europeu. Pela equipe catalã, disputou 722 partidas, marcou 18 gols, distribuiu 46 assistências e conquistou dezenas de títulos, incluindo nove edições de LaLiga e três Ligas dos Campeões da Uefa.

Pela seleção da Espanha, Busquets acumulou 143 convocações e fez parte dos elencos campeões da Copa do Mundo de 2010 e da Eurocopa de 2012, sendo peça central no meio de campo durante a era de maior sucesso da “La Roja”.





No Inter Miami, onde chegou para atuar ao lado de antigos companheiros de Barcelona como Lionel Messi, Jordi Alba e Luis Suárez, o volante soma nove assistências em 44 jogos na atual temporada.

