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FUTEBOL Ídolo do Benfica reage após suspensão de Prestianni por homofobia e não por racismo contra Vini Jr A Uefa protocolou a suspensão efetiva do argentino Gianluca Prestianni por insultos homofóbicos, mas se o jogador tivesse sido punido por insultos racistas, a suspensão poderia ser maior

O ex-zagueiro brasileiro Luisão, que defendeu a seleção e foi ídolo do Benfica, criticou a decisão da Uefa de suspender o argentino Gianluca Prestianni por homofobia, e não por racismo, contra Vinicius Jr. Nesta sexta, foi anunciada a punição que pode chegar a até seis jogos contra o defensor do clube português.

Em uma publicação nas suas redes sociais, Luisão disse que a decisão final causou uma "sensação desconfortável", como se houvesse uma "hierarquia de preconceitos", com um tipo de ofensa sendo mais aceito que outro.

"Parto do princípio de que racismo e homofobia são igualmente graves. Não existe versão “mais leve” de ofensa quando se trata de discriminação a outro ser humano, mas, na prática, a gente sabe que muitas vezes não é assim que funciona", escreveu o ex-zagueiro e ex-capitão do Benfica, mesmo clube de Prestianni.

O brasileiro destacou que, quando foi acusado de racismo, Prestianni negava as ofensas a Vinicius Jr. Agora, porém, com o enquadramento de homofobia, ele admitiu o delito.

"O que me incomoda profundamente é a forma como esse caso se desenrolou. Uma fala que antes era negada passa a ser admitida, mas em outro contexto, e convenientemente se enquadrando em outro tipo de ofensa... Isso, por si só, levanta questionamentos. Não sobre o que pode ser provado, mas sobre o que estamos dispostos a aceitar".

No final da publicação, Luisão diz que "recado que fica é perigoso", e defendeu tolerância zero com preconceito: "No fim das contas, o recado que fica é perigoso. Parece que, dependendo do caminho escolhido, sempre existe uma forma de amenizar as consequências, que deveriam ser duras e exemplares. E isso não pode ser normalizado".

Muitos torcedores do Benfica criticaram Luisão nos comentários da publicação no Instagram. Ao afirmarem que o ex-zagueiro estaria acusando Prestianni "sem provas", há até torcedores dizendo que Luisão teria estragado sua imagem junto ao clube que é ídolo.

Entenda a punição

Segundo a nota do Benfica, nesta sexta (24), Prestiani foi punido por insultos homofóbicos — classificados como comportamento discriminatório — com seis jogos de suspensão, sendo três partidas de punição efetiva e outras três que estarão sujeitas a um período probatório de dois anos, ou seja, não serão aplicadas caso o jogador não cometa as mesmas infrações.

Prestianni não recorrerrá da decisão da Uefa, informou o jornal português A Bola neste sábado.

Se o jogador tivesse sido punido por insultos racistas, a suspensão poderia ser maior. Segundo o artigo 14 do regulamento disciplinar da Uefa, “qualquer pessoa que insulte a dignidade humana de outra pessoa” com base em fatores como “cor da pele, raça, religião, origem étnica, gênero ou orientação sexual” está sujeita a uma suspensão de pelo menos 10 partidas, ou “por um período de tempo determinado”.

Apesar disso, os insultos do atleta argentino foram classificados como homofóbicos, resultando numa pena efetiva de 3 partidas. A Uefa ainda não publicou as razões da decisão por escrito.

O atacante argentino já cumpriu uma partida de suspensão, como forma de punição provisória e agora deve ficar de fora de mais dois jogos oficiais da Uefa.

A entidade máxima do futebol europeu também solicitou à Fifa a extensão da pena em âmbito mundial, o que pode levar o Prestianni a perder partidas da Copa do Mundo caso seja convocado pela Argentina para disputar a competição.

O caso de racismo aconteceu em 17 de fevereiro, durante uma partida dos playoffs da Liga dos Campeões da Europa entre Benfica e Real Madrid, realizada no Estádio da Luz, em Lisboa (Portugal). Na denúncia, Vinícius Júnior afirma ter sido chamado de "mono" ("macaco", em espanhol) pelo atacante argentino.

Prestianni negou as acusações, mas após relatório preliminar, o Órgão de Controle, Ética e Disciplina da Uefa decidiu suspender o jogador de forma provisória durante uma partida.

O atacante não participou do jogo de volta contra o Real Madrid, onde a equipe portuguesa foi novamente derrotada e eliminada da competição.

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