Despedida Ídolo do Borussia Dortmund, Marco Reus anuncia saída do clube após 12 anos Jogador anunciou decisão em um vídeo nas redes sociais

Fim de um casamento. Após 12 anos, o meia alemão Marco Reus anunciou nesta sexta-feira (3), em um vídeo nas redes sociais, que não permanecerá no Borussia Dortmund na próxima temporada.

A message from Marco. pic.twitter.com/gQCHG8AUOf — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 3, 2024

No vídeo, o jogador disse que dedicou metade da vida dele ao clube e que viveu muitos altos e baixos, mas que no geral, viveu mais momentos bons no Dortmund. Reus também afirmou que a decisão de não renovar o contrato foi mútua entre ele e o clube.

Por último, o ídolo do Dortmund disse que era difícil encontrar as palavras certas, mas que estava orgulhoso e que é extremamente grato pro jogar pelos aurinegros por todos esses anos.

Reus ainda relembrou que o Borussia Dortmund tem um grande objetivo essa temporada, que é vencer a Liga dos Campeões da Europa. O clube começou a semifinal da competição em vantagem ao vencer o PSG em casa por 1 a 0, e agora depende de apenas um empate para carimbar um lugar na final em Wembley.

Reus no Dortmund

Marco Reus surgiu na categoria de base do Borussia Dortmund, na temporada 2000/2001. O craque alemão, contudo, jogou pelo Ahlen e pelo Borussia Monchengladbach antes de retornar aos aurinegros, na temporada 2012/2013.

O meia alemão ganhou o status de ídolo no clube principalmente por sua fidelidade. Ao longo de 12 anos, o jogador já foi procurado por Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique e outros gigantes do futebol mundial, porém, sempre recusou as ofertas.

Reus conquistou quatro títulos pelo Dortmund, sendo duas Copas da Alemanha e duas Supercopas do país. Até o momento, Reus soma 168 gols e 100 assitências em 424 partidas pelo clube.

Na atual temporada, o ídolo do Dortmund, apesar de não ser titular absoluto, soma 37 partidas, contabilizando sete gols e quatro assistências, até o momento.

