FUTEBOL Ídolo do Corinthians, Cássio se despede oficialmente: "Não estou saindo porque estava no banco" Goleiro confirmou a saída do Timão em entrevista coletiva, neste sábado (18)

O goleiro Cássio, de 36 anos, comunicou oficialmente, em entrevista coletiva neste sábado (18), que deixará o Corinthians após 12 anos e meio. O jogador fez questão de agradecer imensamente a idolatria da torcida, relembrou a trajetória pelo time e explicou os motivos que o levaram a tomar essa decisão.

Por incrível que pareça, Cássio começou nas categorias de base do Grêmio e teve uma passagem pelo PSV, da Holanda, até se tranferir ao Timão em 2012. As principas conquistas como Libertadores e Mundial de Clubes foram justamente na primeira temporada e, até hoje, são lembradas pelas defesas do goleiro em cada campanha.

— Venho anunciar o fim do meu ciclo no Corinthians após 12 anos e 5 meses. São muitas lembranças e coisas boas que vivi aqui, sei que pode ser um dia difícil para alguns, mas só de lembrar de tudo que vivi aqui fico feliz. Quando eu cheguei, na minha primeira apresentação tinham quatro ou seis repórteres, hoje a sala está cheia — disse.



Além disso, Cássio demonstrou gratidão por todos os momentos vividos e enalteceu a grandeza do Corinthians para seguir sem ele.

— Eu tive uma passagem muito boa na história do Corinthians, o clube existia antes do Cássio e vai continuar forte. Obrigado pela convivência e por tudo que vivemos aqui. Obrigada aos presidentes, treinadores, nação corintiana, funcionários... só gratidão, por tudo — ressaltou.

Sobre as ameaças que sofreu nos últimos anos, o goleiro não guarda mágoas e se mostrou com a consciência tranquila mesmo tendo que lidar com adversidades dentro e fora do campo.

— Acho que tudo acontece quando tem que acontecer. Em outro momentos, também fui pressionado. Mesmo em 2020 com a minha família ameaçada, me mantive forte e consegui. Honestamente, depois que desabafei, no dia seguinte eu estava leve. Sou sincero demais às vezes, gosto de ser honesto. acho que tudo aconteceu como deveria acontecer, acredito muito em destino — afirmou.

Nesta temporada, o atleta perdeu a titularidade para o goleiro Carlos Miguel, de 25 anos. No entanto, Cássio descartou a ligação de sua saída do Timão à condição de reserva.

— O ciclo acaba. Não estou saindo porque estava no banco. Em 2016, eu fui para o banco também, eu nunca tive problemas com ninguém e fiz de tudo para ajudar o Corinthians — destacou — Mais para frente vou falar para onde eu vou, não é o momento. Esse é o momento de falar sobre o Corinthians.

