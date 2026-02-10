A- A+

FUTEBOL Ídolo do Manchester United revela sequelas graves: "Há dias em que preciso de cadeira de rodas" Rio Ferdinand diz que lesões nas costas o levam a internações frequentes

Ídolo do Manchester United e da seleção inglesa, Rio Ferdinand afirmou que as lesões acumuladas ao longo da carreira deixaram sequelas severas. Aos 47 anos, o ex-zagueiro relatou episódios de dor intensa nas costas que já o obrigaram a usar cadeira de rodas e a passar dias hospitalizado.

— Tenho problemas de costas há muito tempo. Durante seis anos joguei à base de comprimidos e injeções — disse Ferdinand em entrevista à Men's Health UK. — Há momentos em que a dor é tão forte que tenho de ir ao hospital e usar cadeira de rodas. Surge do nada — acrescentou.

Ferdinand encerrou a carreira em 2015, após quase 600 partidas por clubes como West Ham United, Leeds United, Manchester United e Queens Park Rangers. Ele admite que o custo físico de seguir jogando foi alto, especialmente no fim da trajetória.





Desde que se mudou para Dubai com a esposa Kate, Ferdinand passou a adotar uma abordagem mais preventiva e integrada para lidar com o corpo.

— Estou trabalhando com um fisioterapeuta pela primeira vez desde que me aposentei. Há uma abordagem holística agora, com troca constante de informações com meu treinador— explicou.

O ex-defensor reconhece que só hoje tem a consciência corporal que faltou enquanto atleta profissional.

— Em vez de reparar quando quebra, você previne. Demorei 47 anos para aprender isso — afirmou. Ainda assim, diz manter uma rotina ativa pela saúde mental e para servir de exemplo aos cinco filhos.

Em 2024, Ferdinand já havia manifestado arrependimento por não ter encerrado a carreira no Manchester United. A última temporada no QPR foi marcada por apenas 11 jogos na Premier League e dificuldades físicas, culminando no rebaixamento do clube.

Veja também