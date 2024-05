A- A+

Despedida Algoz do Brasil e ídolo do Real Madrid, Toni Kroos anuncia aposentadoria após a Eurocopa Meia conquistou 34 troféus em toda sua carreira, incluindo uma Copa do Mundo e cinco Liga dos Campeões

Fim de uma era. Um dos maiores meias do futebol mundial, o alemão Toni Kroos, de 34 anos, anunciou nesta terça-feira (21) a sua aposentadoria dos gramados. O ídolo do Real Madrid, que foi algoz do Brasil na Copa do Mundo de 2014, encerra sua carreira após a disputa da Eurocopa, em julho deste ano.

O anúncio foi feito tanto pelo Real Madrid, em um comunicado oficial, quanto pelo próprio Kroos, em uma carta aos torcedores do Real Madrid, por meio de uma postagem no Instagram.

Na postagem, Kroos relembrou que a data 17 de julho de 2014, quando foi apresentado ao Real Madrid, foi o dia em que mudou sua vida, tanto como jogador, quanto como pessoa. O alemão também agradeceu a todos que o receberam de coração aberto e que confiaram nele, especialmente os Madridistas.

O meia completou reiterando sua fala de que o Real Madrid seria seu último clube e que estava feliz e orgulhoso de ter encontrado o momento certo para tomar a decisão de encerrar sua carreira.

Em comunicado oficial, o Real Madrid expressou o seu agradecimento e carinho a Toni Kroos e reiterou que o jogador faz parte da história do clube, além de ser uma das grandes lendas do futebol mundial.

No Real, Kroos conquistou 22 títulos em 463 partidas. Ao todo, foram quatro Liga dos Campeões, cinco Mundiais de Clubes, quatro Supercopas da Europa, quatro Campeonatos Espanhóis, uma Copa do Rei e quatro Supercopas da Espanha. O meia ainda espera conquistar mais um troféu ao final da temporada, sendo este mais uma Champions League.

Kroos também tem uma passagem vitoriosa pelo Bayern de Munique, time que defendeu antes dos Merengues. Nos Bávaros, o alemão conquistou 11 títulos ao todo, sendo uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Europa, três Campeonatos Alemães, três copas da Alemanha e duas Supercopas da Alemanha.

Além da passagem vitoriosa por clubes, Kroos também venceu o maior título que um jogador pode conquistar: A Copa do Mundo. O meia foi um dos destaques da campanha vitoriosa da Alemanha em 2014, marcando inclusive dois gols contra o Brasil, na semifinal em que os alemães venceram a seleção brasileira por 7 a 1.

