Ídolo do Sport, Magrão manda recado para Dênis: "confio muito em você"

Enquanto a torcida do Sport deve bater recorde de público contra o Londrina, neste sábado (23), na Ilha do Retiro, um torcedor em especial estará acompanhando o time de longe: o ex-goleiro Magrão.

Ídolo da história rubro-negra, o ex-camisa 1 atualmente mora na Itália, mas mandou uma mensagem de incentivo ao time, em especial ao goleiro Dênis, durante a participação do atual dono da meta leonina no programa Soul Boleiro, da Match TV.

"Fala, Dênis! Estou passando para desejar para você e para os seus companheiros uma boa sorte. Que Deus abençoe vocês nesta reta final (de Série B). Tenho certeza que serão jogos difíceis, mas confio muito em você e nos seus companheiros. Fecha o gol e Sport rumo à Série A", declarou.

Como resposta, Dênis não poupou elogios ao ídolo da torcida do Sport. "Magrão é uma pessoa incrível. Um cara que acompanhei muito, tem sua história aqui e isso não vai ser apagado nunca. Fico lisonjeado, muito feliz de ter recebido uma mensagem dele. Ele pode ter certeza de que como ele fez, vou procurar estar dentro do campo ajudando o Sport e tentando fazer boas partidas também", salientou.

Contratado no meio da última temporada, Dênis assumiu a titularidade do Sport em 2023 recentemente. Foi na 26ª rodada da Série B, no empate em 1x1 com o Botafogo-SP, fora de casa.

No ano passado, chegou para ser o substituto de Mailson, mas após estrear com a camisa leonina, sofreu uma grave lesão no joelho, só retornando às atividades em 2023.

