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Copa do Mundo Ídolo do United detona escolha de Vini Jr. como Craque do Jogo ao invés de Matheus Cunha "Sinceramente, não entendo o prêmio para o Vinicius, não entendo mesmo. E se eu fosse o Matheus Cunha, sentado naquele vestiário, estaria fazendo perguntas sérias, afirmou Paul Scholes

Filadélfia, 20 (AE) - O ídolo do Manchester United, o ex-meia Paul Scholes, não gostou do prêmio de Craque do Jogo (Man of The Match) concedido ao atacante Vinicius Junior após a vitória, por 3 a 0, sobre o Haiti. De acordo com o inglês, o prêmio deveria ter sido entregue a Matheus Cunha, autor de dois gols na noite desta sexta-feira (19).

Em declaração divulgada pelo AS, da Espanha, Scholes até elogiou o atacante do Real Madrid, mas questionou a decisão logo após o encerramento do duelo. Cabe ressaltar que Matheus Cunha é atacante do Manchester United, clube onde Scholes jogou durante toda a carreira.

"Sinceramente, não entendo o prêmio para o Vinicius, não entendo mesmo. E se eu fosse o Matheus Cunha, sentado naquele vestiário, estaria fazendo perguntas sérias. Vocês estão me dizendo que um jogador marca dois gols em uma partida de Copa do Mundo, praticamente garante a vitória e, de alguma forma, sai sem o prêmio?".

"Não me entendam mal, o Vinicius Jr. jogou muito bem hoje. Ele foi perigoso, dinâmico e causou problemas durante toda a partida Ninguém nega isso. Mas partidas de futebol são decididas por momentos, e os momentos mais importantes hoje foram do Matheus Cunha".

Diante dos haitianos, Cunha anotou os dois primeiros gols da partida. Aos 23 minutos, aproveitou o rebote após excelente jogada do camisa 7 e mandou para o fundo das redes. Um pouco depois, aos 36, recebeu bela assistência do próprio Vini e chutou sem chances para o goleiro.

Além da participação direta nos dois gols do camisa 9, o atleta do Real Madrid anotou o terceiro tento do embate e fechou a conta no Lincoln Financial Field. Ambos os atletas retornam a campo na próxima quarta-feira (24), contra a Escócia, às 19h, pela terceira rodada da fase de grupos, no Hard Rock Stadium, em Miami.

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