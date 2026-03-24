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FUTEBOL Ídolo do United exalta Neymar: "Conseguia fazer coisas que nem Messi e Cristiano conseguiam" Declaração de Ferdinand surgiu após Wayne Rooney afirmar nunca ter visto o atacante brasileiro como um jogador da elite

Ídolo do Manchester United, o ex-zagueiro Rio Ferdinand exaltou o talento de Neymar. Em um vídeo publicado no seu canal do YouTube, o atual comentarista na Inglaterra afirmou que o craque brasileiro conseguia fazer coisas em campo que nem os craques Lionel Messi e Cristiano Ronaldo eram capazes.

— Neymar conseguia fazer coisas que nenhum outro jogador no mundo conseguia. Estou falando de Messi e Cristiano. Ele conseguia fazer coisas que nenhum dos dois conseguia — disse Rio Ferdinand durante um debate em seu canal no YouTube.

A declaração de Ferdinand surgiu em um debate que analisava as falas de Wayne Rooney. O lendário atacante da Inglaterra e do Manchester United comentou não ver Neymar como um jogador de elite, da mesma prateleira que o argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo. Perguntado se haveria algum jogador na história da Premier League melhor que o Neymar no auge, Rooney respondeu:

— Eu gosto do Neymar, mas nunca o vi como um jogador de elite, como no nível de Messi e Cristiano Ronaldo, nesta categoria.

O craque inglês também ressaltou na resposta que Salah, do Liverpool, seria um jogador melhor do que o brasileiro — embora a opinião não tenha sido consensual na mesa de debate, que era composta pelos também ex-jogadores Gary Neville, Roy Keane e Ian Wright, e a ex-jogadora Jill Scott.

Apesar de virar debate na Inglaterra, o momento atual de Neymar é cercado de incertezas. O atacante ficou fora do último jogo do Santos e vive os últimos momentos para mostrar serviço para o técnico Carlo Ancelotti e ir à Copa do Mundo de 2026.

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