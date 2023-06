A- A+

Futebol Ídolo na arquibancada? Acosta comemora vitória do Náutico no meio da torcida Ex-atacante uruguaio, destaque do Timbu no Brasileirão 2017, esteve no triunfo alvirrubro por 2x0 diante do Volta Redonda

Não é todo dia que se encontra um ídolo do clube no meio da arquibancada, comemorando a vitória no meio da torcida. Após o 2x0 do Náutico diante do Volta Redonda, na última terça (6), nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro, o ex-jogador do clube, o uruguaio Acosta, foi no meio da galera comemorar o triunfo.

Na comemoração, Acosta, de 46 anos, tirou a camisa e se juntou aos alvirrubros na arquibancada. O jogador atuou pelo clube em 2007 e 2009. Na primeira passagem, foi vice-artilheiro do Brasileirão. Confira o vídeo abaixo.

