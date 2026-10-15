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Natação IEM promove festival de natação para crianças e adolescentes no Recife, neste sábado (17) Quinta edição será realizada no Centro Esportivo Santos Dumont, com atividades aquáticas, recreativas e culturais

O Instituto Etiene Medeiros (IEM) realiza neste sábado (17), a partir das 8h, a quinta edição do Festival IEM, no Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

O evento reúne 610 crianças e adolescentes, entre 7 e 17 anos, de 38 instituições. A organização estima receber cerca de 3 mil pessoas nas arquibancadas.

Além de participantes da capital pernambucana, o festival contará com representantes de Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Olinda, que participa pela primeira vez.

A programação segue até as 12h e inclui atividades em piscinas rasas e fundas, brincadeiras e atrações culturais.

O Instituto busca proporcionar desenvolvimento integral às crianças e jovens que participam do projeto, com foco na natação. | Foto: Juana Carvalho/IEM

A abertura ficará a cargo do Time Nado por Tudo, do Instituto Etiene Medeiros, com apresentações do grupo de maracatu Poço de Batuque e do mestre Lua de Olinda. As atividades também contarão com brinquedos recreativos.

O festival inclui crianças e adolescentes com deficiência nas atividades. A proposta é utilizar o esporte para estimular a autonomia e a participação dos jovens, além de aproximar as famílias das instituições envolvidas.

O Festival IEM 2026 tem incentivo de BV, B3, Forvia e Shopping RioMar, além do apoio da Secretaria de Educação de Pernambuco e do Parque e Centro Esportivo Santos Dumont.

Etiene Medeiros

Etiene Medeiros se consolidou como um dos principais nomes da natação brasileira, com títulos mundiais e pan-americanos. Em 2017, tornou-se a primeira brasileira a conquistar uma medalha de ouro em um Mundial de Natação.

A nadadora criou o Instituto Etiene Medeiros (IEM) para promover o desenvolvimento de crianças e adolescentes por meio da natação, com foco na inclusão e no combate às desigualdades sociais, raciais e de gênero. O projeto atende mais de 600 alunos da rede pública de ensino de Pernambuco.

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