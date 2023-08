Iga Swiatek encabeça participantes do WTA 1000 de Guadalajara; Bia Haddad vai estar presente

A- A+

A polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, foi anunciada nesta terça-feira (22) como o maior destaque do WTA 1000 de Guadalajara, no México, que contará com outras seis tenistas 'top 10' e será disputado de 17 a 23 de setembro.

"Ter a número 1 do mundo não é uma conquista apenas para nós em Guadalajara, mas para toda a América Latina", disse Gustavo Santoscoy Arriaga, diretor do torneio, em entrevista coletiva.

"No final do ano, a diferença na disputa para ser a número 1 do mundo é de cerca de 300 pontos e sabemos que Guadalajara será um torneio decisivo", acrescentou Santoscoy.

A americana Jessica Pegula, número 3 do mundo, foi confirmada e vai tentar defender o título que conquistou na primeira edição do WTA 1000 de Guadalajara, em 2022.

As outras cinco jogadoras do Top 10 que participarão do torneio são a cazaque Elena Rybakina (4ª), a tunisiana Ons Jabeur (5ª), a americana Coco Gauff (6ª), a francesa Caroline Garcia (7ª) e a Grega Maria Sakkari (8ª).

Além disso, o torneio contará com outras nove tenistas do Top 20: a tcheca Petra Kvitova (11ª), a russa Daria Kasatkina (13ª), a americana Jennifer Brady (14ª SR), a suíça Belinda Bencic (15ª), a russa Veronika Kudermetova (16ª), a americana Madison Keys (17ª), a bielorrussa Victoria Azarenka (18ª), a brasileira Bia Haddad (19ª) e a letã Jelena Ostapenko (20ª).

Cinco jogadoras do Top 30 também vão participar: a russa Ekaterina Alexandrova (22ª), a tcheca Karolina Pliskova (25ª), a também russa Anastasia Potapova (27ª), a ucraniana Anhelina Kalinina (28ª) e a italiana Elisabetta Cocciaretto (29ª).

Esta será a segunda edição do WTA 1000 de Guadalajara, que distribuirá uma premiação de 2,9 milhões de dólares (cerca de R$ 14,3 milhões pela cotação atual) e será disputado no Complexo Pan-Americano de Tênis, que tem um estádio para 7.500 espectadores.

