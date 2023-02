A- A+

Tênis Iga Swiatek vence Jessica Pegula e é campeã do WTA 500 de Doha A polonesa conquistou o torneio de Doha pelo segundo ano consecutivo

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, se sagrou campeã do WTA 500 de Doha pelo segundo ano consecutivo ao derrotar neste sábado a americana Jessica Pegula na final.

Swiatek fechou o jogo com tranquilidade em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-0, em uma hora e nove minutos de partida.

Este é o primeiro título da polonesa em 2023 e o 12º em sua carreira. Nos três jogos que disputou durante a semana na capital do Catar, ela perdeu apenas cinco games.

Depois de ter sido campeã do mesmo torneio no ano passado, Swiatek chegou a uma sequência de 37 jogos sem perder que a levou ao título de Roland Garros. Meses depois, ela conquistaria também o US Open.

