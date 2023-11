Igarassu é sede da Copa Mundial de Capoeira neste sábado (18)

A- A+

Neste sábado (18), acontece a Copa Mundial de Capoeira no Ginásio Jota Raposo, em Igarassu, Região Metropolitana do Recife, com a presença de 20 países. O evento é aberto para todo o público e tem a entrada gratuita.

Igarassu também recebe o título de “Capital da Capoeira” pelo Grupo Axé Capoeira, por ter uma Universidade da Capoeira.

Na competição, os capoeiristas participantes passam por uma pré-seleção para depois competirem no "Volta do Mundo – Bambas", a maior competição de capoeira do mundo que é realizada na Arena Olímpica, no Rio de Janeiro.

O vencedor do torneio será agraciado com um prêmio de R$5 mil, enquanto o segundo colocado receberá a quantia de R$2 mil, e o terceiro lugar será premiado com 500 reais. Além do valor em dinheiro, o primeiro lugar leva para casa um troféu, enquanto os demais competidores ganham medalhas em reconhecimento ao seu desempenho na competição.

Essa competição conta com capoeiristas dos seguintes países, além do Brasil: Canadá, Catar, Estados Unidos, México, Turquia, Rússia, Cazaquistão, Colômbia, Bolívia, China Japão, Angola, República do Congo, Alemanha, República Tcheca, Hong Kong, Bélgica, Portugal e Peru.

Contando com o apoio da gestão municipal, a Copa é organizada pelo Grupo Axé Capoeira, Mestrando Barrãozinho, Aurinha de Jesus e pelo presidente e fundador do grupo, Mestre Barrão.

