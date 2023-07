Igor Carius absolvido e sete punidos: confira julgamento sobre manipulação de resultados

A- A+

Mais uma vez, o lateral-esquerdo Igor Carius foi absolvido no caso envolvendo o esquema de manipulação de jogos no futebol brasileiro. Nesta quinta (6), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou novamente o atleta rubro-negro e outros sete profissionais denunciados no caso, dentro da Operação Penalidade Máxima, deflagrada pelo Ministerio Público de Goiás (MP-GO).

O grupo de atletas foi julgado inicialmente pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD, no dia 1º de junho, e recebeu penas distintas. O único absolvido tinha sido Igor Carius, o que permaneceu. Para alguns, a pena foi mantida. Casos de Gabriel Tota (Ypiranga-RS) e Matheus Gomes (sem clube), que foram banidos do futebol e pegaram multas R$ 30 mil e R$ 10 mil.

Moraes (Aparecidense-GO) tinha pego suspensão de 760 dias e multa de R$ 55 mil no primeiro julgamento e, neste segundo, teve punição reduzida para 720 dias. Mesmo cenário de Paulo Miranda (ex-Náutico), Fernando Neto (São Bernardo) e Kevin Lomónaco (Bragantino). As multas de R$ 70 mil, R$ 15 mil e R$ 25 mil, respectivamente, foram mantidas. Sobre o tempo afastado do esporte, o primeiro teve diminuição de 1.000 para 720 dias, enquanto os demais caíram de 380 para 360 dias.

O único com agravamento da pena foi Eduardo Bauermann, ex-Santos. Inicialmente com gancho de 12 jogos de suspensão, o atleta teve pena aumentada para 360 dias e multa de R$ 35 mil.

Veja também

Futebol América-MG solicita retorno de Cássio, que estava emprestado ao Náutico