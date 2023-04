Igor Cariús é investigado por esquema de manipulação de resultados

A- A+

O lateral-esquerdo do Sport, Igor Cariús, faz parte do grupo de dezenas de atletas investigados pelo Ministério Público de Goiás por suspeita de manipulação de resultados. O jogador teve documentos, celulares e notebook apreendidos pelo Ministério Público de Pernambuco, que cumpriu a decisão da Justiça do estado do Centro-Oeste.



A suspeita é de que um grupo criminoso tenha atuado em partidas da Série A e em cinco campeonatos estaduais no ano passado. De acordo com a investigação, atletas cooptados recebiam de R$ 50 mil a R$ 100 mil para cumprirem determinadas ações durante o jogo, como tomar um cartão ou cometer um pênalti.

A ação é um desdobramento da Operação “Penalidade Máxima”, que resultou na denúncia de 14 pessoas, entre elas oito jogadores de futebol, na Série B. Os alvos da ação desta terça-feira tinham o modus operandi semelhante ao aplicado em partidas da segunda divisão.





"A investigação indica que as manipulações eram diversas e visavam, por exemplo, assegurar a punição a determinado jogador por cartão amarelo, cartão vermelho, cometimento de penalidade máxima, além de assegurar número de escanteios durante a partida e, até mesmo, o placar de derrota de determinado time no intervalo do jogo", informou o MP-GO em nota.



Em nota, o Sport se pronunciou sobre o caso. Cariús viajou com a delegação rubro-negra para a partida de ida da final da Copa do Nordeste, nesta quarta (19), contra o Ceará, no Castelão. Confira a nota:



O Sport Club do Recife vem a público reforçar sua posição integralmente oposta a qualquer tipo de situação que envolva esquema ou manipulação de resultados de partidas de quaisquer esportes. Tais condutas antidesportivas ferem princípios básicos e inegociáveis ao Clube, como a ética e moral, portanto, não condizem com a história do Sport.



Diante disso, no que tange à operação "Penalidade Máxima", que cumpre mandados em estados pelo Brasil por conta de resultados da Série A de 2022 e envolve um atleta do atual elenco rubro-negro, o Clube aproveita para destacar total confiança e apoio à postura e à integridade do profissional, que tem conduta exemplar no dia a dia, e dispõe o departamento jurídico ao jogador para suporte de qualquer necessidade.



O Sport também coloca-se à disposição das autoridades para colaborar no que diz respeito à investigação e acompanha atentamente o desenrolar da operação.

