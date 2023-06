Igor Carius e mais sete jogadores serão julgados pelo STJD na próxima quinta (6)

A- A+

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para a próxima quinta (6) o julgamento do lateral-esquerdo Igor Carius, do Sport, e de outros sete atletas investigados sob acusação de participação no esquema de manipulação de jogos no futebol brasileiro. O caso, ainda dentro da Operação Penalidade Máxima, deflagrada pelo Ministerio Público de Goiás (MP-GO), pode aumentar a punição já dada para alguns profissionais anteriormente, como também tirar a absolvição dada no primeiro julgamento, como foi no caso do atleta rubro-negro.

O grupo de atletas foi julgado pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD ainda no dia 1º de junho e recebeu penas distintas. O único absolvido foi Igor Carius. Agora, o atleta do Sport pode pegar até 720 dias de suspensão, além de multa de até R$ 300 mil.

Demais penas

Moraes (Aparecidense-GO) pegou suspensão de 760 dias e multa de R$ 55 mil. Gabriel Tota (Ypiranga-RS) e Matheus Gomes (sem clube) foram banidos do futebol e pegaram multas R$ 30 mil e R$ 10 mil, respectivamente. Paulo Miranda (ex-Náutico) pegou 1.000 dias e R$ 70 mil. Eduardo Bauermann (Santos) teve gancho de 12 jogos, enquanto Fernando Neto (São Bernardo) e Kevin Lomónaco (Bragantino) tiveram punição de afastamento de 380 dias e multas de R$ 15 mil e R$ 25 mil, respectivamente.

No caso de Carius, a investigação encontrou conversas do lateral-esquerdo com um apostador, negociando para tomar um cartão amarelo na partida contra o Ceará, pela Série A 2022, quando o jogador ainda defendia o Cuiabá.

Veja também

