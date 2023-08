Igor Cariús, lateral do Sport, tem julgamento marcado pelo STJD

A- A+

Após ser mais uma vez denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO), o lateral-esquerdo do Sport, Igor Cariús será julgado na próxima quarta-feira (09), pela 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O atleta rubro-negro e mais outros 11 jogadores são suspeitos de participação no esquema de manipulação de jogos no futebol brasileiro, investigado pela nova fase da Operação Penalidade Máxima.

O defensor rubro-negro está sendo julgado pelos artigos 191, inciso III , e o 24, que julgam se o réu deixou de cumprir, ou dificultou o cumprimento do regulamento geral da competição e de atuar, deliberadamente, de maneira a prejudicar a equipe que defende, respectivamente.

Nos dois julgamentos anteriores, Carius foi absolvido pelo STJD. O lateral foi suspenso preventivamente por 30 dias, a partir do último dia um de agosto e não esteve à disposição de Enderson Moreira na partida diante do Vila Nova.

Além de Igor Carius, foram denunciados Nino Paraíba, do Paysandu; Alef Manga e Jesus Trindade, ambos ex-Coritiba; Bryan, ex-Athletico; Diego, do Desportivo Aliança-AL; Dadá Belmonte, do América-MG; Pedrinho, ex-Athletico e hoje no Shakthar Donetsk/UCR; Pedrinho, ex-Athletico; Sávio, ex-Goiás; Sidcley (ex-Cuiabá e hoje no Dinamo Kiev/UCR; Vitor Mendes, do Atlético-MG; além de Thonny Anderson, do Bragantino, mas que estava emprestado ao ABC.



