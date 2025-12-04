A- A+

Sport Igor Cariús nega ter pedido para deixar Sport: "Jamais externei algo neste sentido" Jogador se pronunciou através de nota, na noite desta quinta-feira (4)

Diante de informações de que teria pedido para sair do Sport, o lateral-esquerdo Igor Cariús se pronunciou na noite desta quinta-feira (4). Através de nota enviada por sua assessoria de comunicação, o jogador rubro-negro garantiu que tem o objetivo de seguir no clube na próxima temporada.

"Quero deixar claro, de maneira veemente, que jamais externei algo nesse sentido ou pedi desligamento do Clube. Tenho enorme carinho, respeito e comprometimento com o Sport. Sou muito agradecido a tudo o que a instituição fez por mim, desde a oportunidade de vestir essa camisa ao acolhimento que sempre recebi", diz trecho do comunicado.

De acordo com matéria publicada pelo ge, além de pedir para sair do clube, Cariús teria recebido propostas de CRB e Novorizontino, clubes que serão adversários do Sport na Série B do próximo ano. Ambas com dois anos de contrato.

Indo na contramão da notícia, o lateral-esquerdo afirmou ser normal especulações e propostas surgirem na reta final de temporada. Entretanto, lembrou ter renovado o contrato com a equipe pernambucana até o fim de 2026 para "reforçar o compromisso em vestir essa camisa e defender o escudo acima de qualquer coisa".

Há três anos no Sport, Cariús soma 102 partidas pelo Rubro-negro, três gols e dez assistências. Em 2025, entre altos e baixos, entrou em campo 41 vezes, sendo 27 delas durante a disputa do Brasileirão.

Confira a nota de Igor Cariús na íntegra

Gostaria de fazer um esclarecimento à torcida rubro-negra acerca de uma notícia veiculado nesta quinta-feira, em que eu supostamente teria pedido para sair do Sport.

Quero deixar claro, de maneira veemente, que jamais externei algo nesse sentido ou pedi desligamento do Clube. Tenho enorme carinho, respeito e comprometimento com o Sport. Sou muito agradecido a tudo o que a instituição fez por mim, desde a oportunidade de vestir essa camisa ao acolhimento que sempre recebi.

Como ocorre em toda reta final de temporada, especulações e propostas surgem, é algo natural. Mas quero reforçar que o meu compromisso em vestir essa camisa e defender esse escudo acima de qualquer coisa segue intacto e razão de orgulho na minha trajetória. Inclusive, recentemente renovei meu contrato até dezembro de 2026.

Sigo firme no meu propósito profissional junto ao Sport Club do Recife, com a entrega, comprometimento e zelo que sempre tive usando essa camisa. Qualquer passo que venha a ser dado será pautado pelo respeito, vontade do clube e consideração com essa instituição que aprendi a amar e tenho eterna gratidão.

Veja também