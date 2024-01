A- A+

Futebol Igor Cariús reverte metade de punição em multa e pode voltar a jogar no fim de janeiro Lateral-esquerdo estava suspenso pelo STJD por envolvimento em manipulação de jogos no Brasileiro de 2022

Afastado dos gramados, após ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por envolvimento em manipulação de jogos no Campeonato Brasileiro de 2022, o lateral-esquerdo Igor Cariús, ex-Sport, poderá voltar a atuar em breve. O atleta conseguiu reverter a sanção imposta pelo STJD. A informação foi divulgada pelo repórter Carlos Miguel, da Rádio Transamérica, e confirmada pela Folha de Pernambuco.

Em setembro do ano passado, o órgão de justiça havia reduzido a suspensão de Cariús de 540 dias para 360 dias. Agora, o jogador e seus representantes jurídicos reverteram a metade final da punição - 180 dias - em pagamento de multa. Assim, o jogador de 30 anos ficaria livre para jogar no fim de janeiro.

O valor da pena não foi divulgado, mas será pago de forma parcelada pelo jogador.

A última vez que Cariús entrou em campo foi no dia 28 de julho de 2023, no confronto entre o clube pernambucano e o CRB, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a punição, o jogador seguiu trabalhando no clube, e só teve sua saída anunciada em novembro, após o término da Segundona.

No mês passado, o presidente do Sport, Yuri Romão, declarou em participação ao Cast FC que Cariús poderia retornar ao Leão, em caso de pena reduzida. "Se por um acaso nos próximos meses ele tiver uma redução de pena, é um bom atleta para retornar ao elenco. O Sport teria sim interesse no retorno dele", disse.

