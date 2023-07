A- A+

Manipulação de apostas Juiz nega recurso e Igor Cariús, do Sport, se torna réu com outros seis atletas na Penalidade Máxima Além do lateral-esquerdo e outros jogadores, mais sete pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público de Goiás

Em mais um desdobramento da Operação Penalidade Máxima, o juiz Alessandro Pereira Pacheco, da 2ª Vara de Repressão ao Crime Organizado e Lavagem de Capitais, rejeitou o recurso da defesa de Igor Cariús e o lateral do Sport se tornou réu junto com outros seis atletas e sete apostadores. A informação foi publicada inicialmente pelo "GE".

Os atletas acusados são: Igor Cariús, do Sport, Alef Manga, que foi afastado pelo Coritiba, Dadá Belmonte, do América-MG, Jesus Trindade, ex-Coritiba, Pedrinho, ex-Athletico-PR que se transferiu para o Shakthar, Sidcley, ex-Cuiabá e atualmente no Dynamo Kiev e Thonny Anderson, ex-Coritiba e atualmente no ABC.

Os outros réus, não-atletas, são Bruno Lopez, apontado como chefe da organização e que está preso, Ícaro Fernando Calixto dos Santos, Luis Felipe Rodrigues de Castro, Romário Hugo dos Santos, Victor Yamasaki, Thiago Chambó Andrade e Cleber Vinicius Rocha Antunes.

O juiz Alessandro Pereira Pacheco concedeu um prazo de dez dias para a defesa de cada réu.

Até o momento, o STJD não fez novas denúncias contra os citados na nova fase da operação do Ministério Público de Goiás. É possível que o tribunal desportivo peça a suspensão preventiva dos atletas envolvidos.

Em rápido contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, o vice-presidente jurídico do Sport, Rodrigo Guedes, informou que o clube está acompanhando a situação do jogador e auxilia o advogado que representa Cariús desde o início do caso.

Situação de Igor Cariús

Igor Cariús, lateral-esquerdo do Sport, já foi absolvido pelo STJD no processo de envolvimento em esquema de manipulação de jogos. O atleta foi julgado no dia 1° de junho pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD e foi o único entre os oito jogadores a ser inocentado.

No dia 6 deste mês, a procuradoria do STJD recorreu e Cariús continou como o único atleta do grupo absolvido.

Por conta das investigações, Cariús chegou a ser suspenso de forma preventiva pelo STJD, no dia 16 de maio, e perdeu alguns jogos do Sport na temporada, como os da Copa do Brasil contra o São Paulo.

Ele voltou a atuar no dia 4 de junho, na partida contra o Londrina, após a primeira absolvição.

Cariús é investigado por suspeita de receber dinheiro para tomar um cartão amarelo em dois jogos da Série A do ano passado, quando defendia o Cuiabá.

Ceará x Cuiabá, em 16 de outubro de 2022, pela Série A

“A vantagem consistiu na promessa de pagamento em montante total ainda não precisado, porém certo que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foram efetivamente entregues a Igor Aquino da Silva antes mesmo da realização do jogo, para que Igor Cariús, jogador do Cuiabá, fosse punido com cartão amarelo na partida, o que foi efetivamente providenciado pelo jogador”.

Palmeiras x Cuiabá, em 6 de novembro de 2022, pela Série A

“Pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para que Igor Aquino da Silva (Igor Cárius), jogador do Cuiabá, fosse punido com cartão amarelo na partida”.

