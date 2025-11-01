A- A+

Sport Igor Cariús admite partida abaixo do Sport contra o Flamengo e pede desculpas ao torcedor Leão da Ilha pouco produziu no jogo contra o Rubro-negro carioca e saiu de campo derrotado por 3 a 0

O Sport não viu a cor da bola contra o Flamengo neste sábado (1º). Jogando fora de casa, o Leão da Ilha praticamente não ofereceu riscos ao Rubro-negro carioca, e saiu derrotado pelo placar de 3 a 0.

Após o término da partida, o lateral-esquerdo do Sport Igor Cariús reconheceu o desempenho abaixo do Leão e pediu desculpas ao torcedor rubro-negro pernambucano em entrevista ao canal SporTV.

"Eu acho que fizemos um bom primeiro tempo, mas no segundo voltamos desligados. Uma equipe como o Flamengo, a gente não pode dar essa brecha que a gente deu. É pedir desculpas ao torcedor. Foi uma partida muito abaixo da gente, temos que ter essa consciência. Agora é focar no Juventude, no próximo jogo em casa", disse.

No primeiro tempo do jogo contra o Flamengo, apesar de não ter conseguido finalizar nenhuma vez e ter tido posse de bola de apenas 31%, o Sport conseguiu segurar o ataque adversário e não sofreu gols.

No entanto, no segundo tempo, o Rubro-negro pernambucano sofreu um apagão. Logo aos seis minutos, Bruno Henrique abriu o placar da partida.

Menos de 10 minutos depois, o Sport voltou a falhar defensivamente e sofreu o segundo gol, também marcado por Bruno Henrique.

O golpe final aconteceu aos 22 minutos da etapa complementar. Desta vez, em cobrança de falta, Arrascaeta acertou um belo chute para marcar o terceiro e último gol da partida.

Ofensivamente o Sport pouco produziu. O time até chegou a ensair algumas jogadas com Barletta, que entrou aos 25 minutos no lugar de Lucas Lima. No entanto, a melhor chance do Leão na partida aconteceu aos 41, após cobrança de falta de Sérgio Oliveira, que obrigou Rossi a mandar para escanteio.

Próximo compromisso

Vendo o rebaixamento cada vez mais próximo no retrovisor, o Sport volta a campo na próxima quarta-feira (5), contra o Juventude, na Ilha do Retiro.

O duelo colocará frente a frente lanterna e vice-lanterna da competição. Enquanto o Sport é o último colocado com 17 pontos, o Juventude aparece na 19ª posição com 26 pontos.

