A- A+

Sport Igor Cariús tem acordo com Chapecoense e aguarda liberação do Sport Com valores a receber, lateral-esquerdo busca saída amigável com o clube pernambucano

Pouco mais de duas semanas após negar ter pedido para deixar o Sport, Igor Cariús deve mesmo deixar a Ilha do Retiro. Desta vez, o lateral-esquerdo tem conversas avançadas para reforçar a Chapecoense na próxima temporada.

A informação, divulgada inicialmente pelo portal ge, foi confirmada pela Folha de Pernambuco junto ao empresário do atleta, Jonas Diniz. De acordo com o agente, o jogador tenta encerrar o vínculo com o Leão de forma amigável. Com isso, as negociações estão "estagnadas".

Ainda segundo apurou a reportagem, o lateral-esquerdo tem valores a receber do Sport e abriria mão para ter sua saída agilizada. Procurada, a diretoria rubro-negra não se pronunciou até a publicação desta matéria.

No início de dezembro, diante das informações de que teria pedido para sair do clube, Igor Cariús emitiu nota afirmando ser normal "em toda reta final de temporada, especulações e propostas surgirem". Contudo, deixou claro, "de maneira veemente", que jamais pediu desligamento do Leão.

À época da negativa, os rumores eram que CRB e Novorizontino teriam procurado o jogador para a disputa da temporada 2026. Agora, diante do interesse da Chapecoense, o lateral-esquerdo vê uma boa oportunidade de se manter na elite do futebol brasileiro.



Há três anos no Sport, Cariús soma 102 partidas pelo Rubro-negro, com três gols e dez assistências. Em 2025, o lateral entrou em campo 41 vezes, sendo 27 delas durante a disputa do Brasileirão.



Veja também