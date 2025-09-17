A- A+

Náutico Igor Fernandes destaca trabalho e confiança do Náutico para buscar acesso Lateral alvirrubro valoriza força do elenco e apoio da torcida na fase decisiva da Série C

O lateral-esquerdo Igor Fernandes reforçou a importância da concentração e da confiança do Náutico na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. Em entrevista, o jogador ressaltou que o elenco segue focado no objetivo de conquistar o acesso, destacando o trabalho diário e o apoio da torcida como fatores fundamentais para os próximos desafios.

Para Igor, o caminho para alcançar os três pontos diante da Ponte Preta, no próximo sábado, passa pela continuidade do esforço que o grupo vem demonstrando.

“Não tem segredo, a palavra é trabalho. É continuar treinando duro, corrigindo o que precisamos melhorar e acreditando no que já mostramos ser capazes de fazer”, afirmou o lateral.

Psicológico e evolução

Questionado sobre o peso emocional da fase de mata-mata, Igor ressaltou a importância do equilíbrio psicológico para todo o grupo.

“É uma fase final, mexe com o psicológico de todas as equipes, mas nós seguimos confiantes no nosso objetivo. A confiança continua a mesma, junto com nossas convicções. Isso nos dá base para buscar vitórias e alcançar o acesso”, destacou.

Titular absoluto na lateral esquerda, Igor Fernandes também falou sobre o momento pessoal no Náutico. O jogador, que conquistou a posição com regularidade e boas atuações, atribuiu sua confiança ao crescimento coletivo da equipe.

“A sequência de vitórias trouxe confiança não só para mim, mas para todo o grupo. A equipe evoluiu como um todo. Claro que não conquistamos nada ainda, mas queremos coroar esse trabalho com o acesso no final”, pontuou.

Apoio da torcida

Por fim, Igor fez questão de valorizar a festa da torcida alvirrubra nos Aflitos e pediu o mesmo apoio para a próxima decisão.

“Foi muito linda a festa no último jogo. A torcida acreditando na gente faz a diferença. Espero que continuem ao nosso lado, porque vamos buscar esse acesso tão esperado para todos nós”, concluiu o lateral.

