Igor Fernandes mira vaga direta na semifinal do Pernambucano

Precisando de uma vitória simples para garantir de vez um lugar antecipado na semifinal do Campeonato Pernambucano, o Náutico visita o Decisão neste sábado (22), no Odilon Ferreira, pela última rodada da primeira fase. O lateral-esquerdo Igor Fernandes destacou a importância do resultado para os alvirrubros seguirem crescendo na competição.

"Temos um jogo muito importante pela frente, que pode nos garantir na semifinal. Contamos com a vantagem de depender apenas de nós mesmos, então vamos entrar em campo com muito foco e seriedade. Queremos essa vitória para confirmar a vaga na semi e seguir fortes na competição”, afirmou.

Caso vença o Decisão, o Náutico também pode até terminar no topo. Para isso, contudo, é preciso que o Santa Cruz, em primeiro, com 19 pontos, perca para o Maguary (em terceiro, com 16), fazendo com que o Timbu passe também na diferença de saldo de gols, que atualmente está 10x7 para o Tricolor.

"Nossa equipe vem em uma crescente muito boa. Conseguimos duas vitórias importantes nas últimas partidas que mostram a força do nosso grupo. Esse momento positivo é fruto do nosso trabalho no dia a dia e da dedicação de todos”, concluiu Igor.

