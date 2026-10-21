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futebol Igor garante que problemas salariais não afetarão foco do Náutico na luta contra o rebaixamento Defensor foi o primeiro jogador a dar entrevista coletiva desde o movimento do elenco em evitar conversar com jornalistas em virtude dos débitos financeiros do clube

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Coube ao lateral/zagueiro Igor Fernandes ser o primeiro jogador do Náutico a conceder entrevista coletiva desde que o elenco adotou a lei do silêncio, ficando sem concentrar e sem aparecer na sala de imprensa do Centro de Treinamento Wilson Campos em resposta aos atrasos salariais no Timbu. A mudança de postura, segundo o defensor, foi para “preservar o ambiente” no clube na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.



Explicações

“Foi uma posição tomada pelo grupo. A gente definiu de não dar as entrevistas, mas nas últimas semanas, gradativamente, a gente começou a dar entrevistas novamente para preservar nosso ambiente, fazer esse final de campeonato ter energias positivas. As coisas estão se resolvendo e estamos focados inteiramente dentro de campo. Teremos quatro finais, iniciando agora contra o Juventude, que é uma excelente equipe, e estamos concentrados”, afirmou o defensor.

Igor também negou que os resultados negativos anteriores, nas derrotas nos Aflitos para Novorizontino e Vila Nova, aconteceram por conta de falta de pagamento aos atletas. O elenco está com dois meses de direito de imagem atrasados, além de um mês de moradia e um da carteira de trabalho.

“Quando a gente entra dentro de campo, a gente vai dar nosso melhor independentemente como as coisas estão fora. Claro que tivemos dois tropeços anteriores contra duas grandes equipes, que foram Novorizontino e o Vila Nova, que estão brigando lá em cima. A gente não teve um desempenho bom contra eles e isso refletiu justamente na semana em que esses problemas vieram à tona. Isso tirou um foco um pouco da capacidade dos adversários, mas creio que, quando entramos em campo, mesmo com os problemas, nós demos o nosso máximo”, relatou.

Classificação

O Náutico é o 14º colocado da Série B, com 43 pontos. O Juventude é o terceiro, com 61. Em caso de vitória, os gaúchos já garantem matematicamente a presença no G6 que vale o acesso à Série A. Enquanto isso, o Timbu pode praticamente confirmar a permanência na divisão se sair vencedor. A equipe também precisa secar o Avaí, em 17º, com 37 pontos. Nesta rodada, os catarinenses enfrentam o Botafogo-SP, na Ressacada.

“O único pensamento que vem na minha cabeça é o da gente resolver o nosso problema e, quanto antes a gente resolver esse problema, melhor. Nossa cabeça está totalmente concentrada no jogo contra o Juventude e se continuarmos com a mesma postura que tivemos contra o Goiás, a gente pode colher frutos”, apontou o lateral.

Para o confronto de segunda, o técnico Bruno Pivetti terá o retorno de Jean Carlos, que cumpriu suspensão automática diante do Goiás. Já o goleiro Muriel e o zagueiro Léo Índio, fora da partida anterior por dores musculares, seguem com presença incerta.

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