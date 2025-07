A- A+

Futebol Igor Jesus acerta ida ao Nottingham Forest por valor R$ 50 milhões abaixo do esperado, diz jornal Negociação com clube inglês foi fechada por £10 milhões, abaixo dos valores inicialmente especulados; atacante se apresenta nos próximos dias

O atacante Igor Jesus, de 24 anos, está de saída do Botafogo. Segundo o jornal inglês The Telegraph, o jogador está se transferindo para o Nottingham Forest por 10 milhões de libras (cerca de R$ 74,5 milhões, na cotação atual). Ele marcou dois gols na Copa do Mundo de Clubes e chega em boa fase na Europa.

O valor fechado é significativamente inferior ao que vinha sendo especulado nos bastidores da negociação nas últimas semanas. Inicialmente, falava-se em uma possível venda na casa dos € 20 milhões (cerca de R$ 128 milhões).

Igor Jesus já teria realizado exames médicos para assinar com o clube inglês e é aguardado para se apresentar ao Nottingham Forest nos próximos dias, segundo a imprensa britânica.

"O Forest, que vem dando os últimos retoques em um acordo, espera que o brasileiro se junte a eles para o treinamento de pré-temporada no mês que vem, depois de uma curta pausa", escreveu o Telegraph.

Jogador já se despediu

No Botafogo há cerca de 11 meses, Igor Jesus rapidamente caiu nas graças da torcida com uma mistura de gols, boas atuações e carisma. Ao todo, foram 54 partidas até aqui, com 15 gols, seis assistências e dois títulos de grande impacto: a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Além disso, a tradicional comemoração do centroavante, em alusão ao "Dragon Ball Z", um desenho japonês, foi abraçada quase que de forma instantânea por botafoguenses de todas as idades.

Ao longo das campanhas vitoriosas, Igor Jesus se destacou com gols importantes. Na Libertadores, o centroavante marcou na ida e na volta do duelo das oitavas de final contra o Palmeiras, e na semifinal contra o Peñarol, no Nilton Santos. Já no Brasileirão, teve atuações decisivas contra Fortaleza, Flamengo e Athletico-PR.

"Hoje farei minha última partida no Nilton Santos, onde fui muito feliz e sempre procurei fazer o meu melhor. Quero agradecer a todos por sempre me apoiarem e acreditarem em mim. Não vou dizer um adeus, vou dizer um até logo. Espero um dia voltar para este clube que se tornou parte da minha família e que eu tanto amo", escreveu no início do mês de junho nas redes sociais.

