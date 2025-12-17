Igor Jesus e Cuiabano, ex-Botafogo, alfinetam Flamengo e postam fotos da vitória contra PSG
Atletas estiveram no elenco do time alvinegro que derrotou o clube francês, pelo Mundial de Clubes, em julho
Logo após a derrota do Flamengo para o PSG, nos pênaltis (2 a 1, após 1 a 1 no tempo normal), pela final da Copa Intercontinental, o atacante Igor Jesus e o lateral-esquerdo Cuiabano alfinetaram o clube rubro-negro. Os ex-jogadores do Botafogo postaram fotos de sua vitória sobre o clube francês, pelo Mundial de Clubes, em julho.
Os dois jogadores estiveram presentes na vitória alvinegra sobre os franceses. Igor Jesus, inclusive, marcou o gol do 1 a 0 sobre os campeões europeus, que foram vice-campeões do Mundial.
O volante Danilo Barbosa, que deixou o Botafogo em agosto deste ano, também fez um post durante a partida do Flamengo contra o PSG nesta quarta-feira. O jogador estava no elenco do time alvinegro na vitória sobre a equipe francesa, mas não entrou em campo.
"Retrospectiva do Glorioso” Dia de relembrar mais um gol histórico de 2025! Durante a Copa do Mundo de Clubes, o Glorioso bateu o atual campeão da Champions League com esse golaço de Igor Jesus! #VamosBOTAFOGO", escreveu o clube na postagem.
Mais cedo, o Botafogo também fez postagem que soou como provocação nas redes sociais. Em seu perfil no X, o alvinegro postou vídeo lances de sua vitória sobre o clube francês, pelo Mundial de Clubes, em julho.
O clube, de fato, vem postando vídeos de gols importantes da temporada nos últimos dias. O último foi um de Savarino sobre o São Paulo, postado nesta terça-feira.
Nesta quarta, Flamengo e PSG empataram em 1 a 1 no tempo regulamentar, com gols de Kvaratskhelia, para os franceses, e Jorginho, de pênalti, para o rubro-negro. A igualdade se manteve durante a prorrogação, e, nos pênaltis, o clube carioca desperdiçou quatro das cinco cobranças e deixou o bicampeonato mundial escapar.