Futebol Igor quer Náutico preparado mentalmente para o clássico diante do Sport Timbu e Leão se enfrentam neste sábado (15), na Ilha do Retiro, pela oitava rodada do Campeonato Pernambucano 2025

O lateral-esquerdo Igor Fernandes conhece bem o clima de um Clássico dos Clássicos. Em 2014, o jogador esteve em campo no confronto na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste, vencido pelo Náutico por 1x0. Mais de dez anos depois, o jogador volta ao estádio para outro confronto entre alvirrubros e rubro-negros, vestindo outra camisa (na época defendia o Leão), em outra competição e com o objetivo de estar agora no lado vencedor. O que não muda, contudo, é a concentração para buscar o triunfo.

"Quando se fala de clássico, a concentração inconscientemente muda. Você tem uma preparação diferente. É um momento que o torcedor fica na expectativa e estamos nos preparando da melhor forma para as coisas acontecerem bem no clássico. Isso mexe com a emoção também. Tanto da torcida quanto dos jogadores. É preciso manter a calma, saber 'jogar o jogo' e que existe uma rivalidade. Devemos estar preparados mentalmente", afirmou o lateral do Náutico.

Tabu

O Náutico tenta quebrar o tabu de não vencer o Sport como visitante há seis anos. O último triunfo foi em 2019, mas com um gosto amargo. O Timbu venceu o Leão por 2x1, na Ilha do Retiro, no jogo da volta da semifinal do Pernambucano, levando a decisão para as penalidades - tinha perdido por 1x0, nos Aflitos. Nos pênaltis, contudo, os rubro-negros foram superiores e ficaram com a taça.

De lá para cá, foram seis jogos, com três vitórias e três empates. O embate mais recente com mando do Sport foi na final do Estadual do ano passado, com um 0x0 na Arena de Pernambuco que decretou o título da competição para o Leão.

