Futebol Igor Pereira cita semelhanças em gols marcados contra Sport e Maringá Volante ajudou o Timbu no triunfo por 2x1 que deixou o clube na nona posição da Série C

Duas arrancadas, duas bolas na rede. Autor de um dos gols na vitória do Náutico por 2x1 para o Maringá, nos Aflitos, na rodada passada da Série C do Campeonato Brasileiro, o volante Igor Pereira comparou o lance com o outro de jogo em que marcou, na vitória pelo mesmo placar, mas diante do Sport, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano.

“No meu gol contra o Sport, não tinha a torcida do Náutico. Então ficou um gostinho de um dia fazer o gol e estar com a torcida para comemorar”, citou. O Clássico dos Clássicos pelo Estadual foi com torcida única do Leão.

“Quando Vini toca a bola para mim, vi que tinha campo para correr. Assim que dei o tapa na frente, vi a mesma cena que aconteceu contra o Sport. Dei mais um tapa, vi que o cara ia chegar e, infelizmente, o goleiro não saiu porque, se saísse, eu daria outra cavadinha”, contou, relembrando que o gol diante do Leão foi por cobertura. Perante o Maringá, a escolha foi por um chute cruzado.

O próximo jogo do Náutico será domingo (29), contra o Tombense, pela Série C. Chance de Igor ajudar mais uma vez o Timbu a sair vencedor para se aproximar do G8. Atualmente, o Timbu está em nono, com 12 pontos.

“Vamos chegar fortes contra a Tombense, indo em busca dos três pontos. Independente de ser em casa ou fora, nós temos de desempenhar o mesmo futebol”, apontou.

