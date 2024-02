A- A+

Futebol Igor Pereira rompe ligamento do joelho e ficará afastado por três meses Volante se machucou no jogo contra o Maranhão; atacante Ray Vanegas, com lesão grau um na coxa esquerda, está vetado por duas semanas

O Náutico atualizou nesta sexta (16) as lesões envolvendo o volante Igor Pereira e o atacante Ray Vanegas. O marcador tem situação mais grave. Após sair machucado contra o Maranhão, pela Copa do Nordeste, e realizar exame de imagem, o atleta teve constatado o rompimento do ligamento colateral medial do joelho direito e precisará passar por um procedimento cirúrgico. O prazo de retorno é de cerca de três meses.



Sendo assim, Igor Pereira só deve ficar à disposição do técnico Allan Aal, a partir da segunda metade de maio, desfalcando o Timbu no restante do Campeonato Pernambucano. Já o atacante Ray Vanegas, que sentiu dores musculares na mesma partida, teve lesão grau um na coxa esquerda e ficará afastado em torno de duas semanas.

Vanegas, por outro lado, deve retornar aos gramados em março, mas estará fora do jogo deste domingo (18), contra o Retrô, na Arena de Pernambuco, pelo Pernambucano, e dos compromissos seguintes em fevereiro, incluindo o Clássico dos Clássicos diante do Sport, nos Aflitos, pela rodada final do Estadual, no dia 24.



