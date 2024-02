A- A+

Náutico Igor Pereira, volante do Náutico, realiza cirurgia de reconstrução e reparo do joelho De acordo com o clube, prazo de recuperação é de três a quatro meses

O volante Igor Pereira realizou na manhã desta quinta-feira (29) uma cirurgia de reconstrução do ligamento colateral medial e reparo meniscal no joelho direito.

A cirurgia foi feita pelos médicos Marcelo Larrazábal, que integra o DM do Timbu, e Renato Lima. De acordo com o Náutico, a previsão é de que o atleta retorne aos gramados é de três a quatro meses.

Lesão

Igor sofreu a lesão no dia 10 de fevereiro, na vitória do Náutico por 3 a 1 sobre o maranhão pela Copa do Nordeste. Na ocasião, o volante se machucou ainda no primeiro tempo, e acabou sendo substituído aos 30 minutos.

