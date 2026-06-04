Igor Thiago celebra convocação para a Copa do Mundo: "Maior realização da minha vida"

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Alternativa para o ataque da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, a ficha de Igor Thiago ainda não caiu. Convocado para o seu primeiro Mundial, o atleta viveu grande fase na Premier League com o Brentford e marcou no amistoso contra o Panamá no último domingo (31).



Em entrevista coletiva concedida nessa quarta-feira (3) no Hotel The Ridge, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o atacante falou sobre a alegria de compor o grupo.



“Quando cheguei na Granja (Comary), ainda estava caindo a ficha. Parece que não é real. Estou muito feliz de estar aqui com a Seleção e disputar essa Copa do Mundo. É algo muito positivo. O maior objetivo é dar orgulho ao nosso povo. E a possibilidade de trazer esse hexa para casa”, disse.

Para o jogador, que marcou 22 gols nessa temporada do futebol inglês e se firmou como o maior artilheiro brasileiro de uma edição da Premier League, a convocação é a maior realização de sua vida.



“Ser convocado para a Copa é a maior realização da minha vida, pessoal e profissional. Quando estava na minha cidade, sonhava em representar meu país, mas, quando chega aqui, esse sentimento vai muito além do que eu pensava", completou.

Igor Thiago é uma das opções para o técnico Carlo Ancelotti no último compromisso antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo contra o Marrocos no dia 13 de junho.



Antes, a Seleção Brasileira enfrenta o Egito, em amistoso preparatório para o Mundial neste sábado (6), às 19h, no Huntington Park Field, em Cleveland, também nos Estados Unidos.

“Independente de começar entre os titulares ou não, quero estar disponível para a Seleção. Só de estar disponível para representar a Seleção é uma gratidão e alegria grande. Quando você veste a camisa da Seleção tem que estar preparado para o que vier. Essa mentalidade de sempre proporcionar o melhor futebol e também incentivar nossos companheiros a exercer o melhor, essa competitividade é saudável para nossa Seleção e espero que possamos fazer isso mais vezes”, disse.

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