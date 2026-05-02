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Futebol Igor Thiago marca mais um e ultrapassa marca de Ronaldinho em ligas da Europa O brasileiro com mais gols em uma única edição das cinco grandes ligas europeias é Baltazar, que anotou 35 vezes em 1988/1989, com a camisa do Atlético de Madrid-ESP

O atacante Igor Thiago, do Brentford, marcou o seu 22º gol nesta edição da Premier League, diante do West Ham, na manhã deste sábado (02), em partida realizada no Gtech Community Stadium. A equipe do centroavante brasileiro venceu a partida por 3 a 0. Além disso, o atleta ultrapassou a marca de Ronaldinho Gaúcho com maior número de redes balançadas em uma única temporada nas cinco grandes ligas da Europa.

Ídolo do Barcelona-ESP e com passagens marcantes por PSG-FRA e Milan-ITA, o ex-astro teve a temporada mais artilheira em 2006/2007, pelo gigante espanhol, quando marcou 21 gols. Igor Thiago também igualou as marcas de três brasileiros: Neymar, em 2014/2015 pelo Barcelona; Sonny Anderson, em 2001/2002 pelo Lyon-FRA; e Amoroso, em 1998/1999, pela Udinese-ITA.

No entanto, o centroavante ainda está distante de outros compatriotas importantes. O baixinho Romário, por exemplo, anotou 30 gols pelo Barcelona em 1993/1994, enquanto Ronaldo Fenômeno foi às redes em 34 oportunidades na temporada 1996/1997, também pelo clube espanhol.

O brasileiro com mais gols em uma única edição das cinco grandes ligas europeias é Baltazar, que anotou 35 vezes em 1988/1989, com a camisa do Atlético de Madrid-ESP.

Com o grande momento pelo Brentford, Igor Thiago é um dos nomes cotados para a lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, que será divulgada no dia 18 de maio. O time do centroavante brasileiro ocupa a 6ª colocação do campeonato nacional e, neste momento, está assegurando uma vaga na próxima edição da Europa League.



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