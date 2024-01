A- A+

Projeto social II Festival Pirráias da Periferia vai agitar as férias da criançada O evento irá ocorrer no dia 27 de janeiro, das 8h às 13h, no Campo de Futebol da UFPE

No próximo sábado (27), das 8h às 13h, o projeto de extensão "Pirráias da Periferia" vai realizar seu segundo festival gratuito na quadra e campo de futebol da SEGEL (Secretaria de Gestão de Esporte e Lazer da UFPE). O evento vai reunir cerca de 200 adolescentes dos cinco polos onde funcionou o projeto em 2023 (Morro da Conceição, Portelinha, Ibura, Coque e Linha do Tiro) para atividades esportivas, orientação odontológica e recreação, além de um torneio de futebol.

Toda equipe está empenhada na realização do evento, que também marca a conclusão das atividades do projeto no ano de 2023. Segundo o coordenador, professor Zé Luís Simões (Centro de Educação), "a expectativa é muito positiva, de celebração de mais um ano de atividades do Pirráias da Periferia que, desde 2008, atua com atividades esportivas e orientação escolar nas comunidades do Recife e vem transformando vidas e gerando oportunidades para centenas de adolescentes, e isso acalenta nossos corações, além de mostrar à sociedade que a Universidade presta serviços importantes e está em conexão com as comunidades do seu entorno".

Para acompanhar as atividades do Festival os interessados podem comparecer a partir das 8h, no setor esportivo da UFPE. O evento é gratuito para todos os participantes.

Após o II Festival Pirráias da Periferia, o projeto entra em recesso e retoma suas atividades em abril de 2024, com reabertura do polo Várzea e ampliação de atendimento a mais comunidades.

